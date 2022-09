Burgemeester Zandvoort tevreden na vrijdag: "Het werkt"

Vandaag staat de tweede dag van het Nederlandse Grand Prix-weekend op het programma. Gisteren werd het weekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Zandvoort. De eerste dag liep op rolletjes en ook naast de baan en in Zandvoort zelf ging het naar behoren.

De meeste fans gaan naar het circuit met de fiets of met de trein. Het is een grote logistieke uitdaging maar in Zandvoort lijkt dit goed te verlopen. Ook in Zandvoort zelf zijn ze tevreden en kijkt men uit naar de dag van vandaag. Gisteren werd er weer gewerkt met de vele treinen en de drukte op de perrons van het plaatselijke station was dan ook groot.

Trein

Burgemeester David Moolenburgh was tevreden na afloop van de eerste dag van het Nederlandse Grand Prix-weekend. Burgemeester Moolenburgh keek bij de NOS dan ook positief terug op de eerste dag van het enorme treinverkeer: "De in- en uitstroom lijkt goed te verlopen. Heel erg veel mensen zijn met de trein, met de fiets of lopen gekomen naar het circuit. Het werkt."

Gunnen

De burgemeester ziet eveneens dat de Grand Prix zorgt voor een goede sfeer in het dorp Zandvoort. Moolenburgh geeft wel toe dat niet iedereen zit te wachten op het event maar dat iedereen elkaar wel met respect behandelt: "Er zijn ook mensen die zeggen dat het voor hen niet hoeft. Dat zijn er echter niet heel veel. Gelukkig gunnen ze de rest wel zo'n evenement in Zandvoort."