Marko bevestigt Alpine-onderhandelingen over Gasly

Vlak voor de tweede vrije training in Zandvoort maakte de CRB zijn beslissing over de Piastri-zaak bekend. Uit het statement van de CRB bleek dat McLaren de zaak had gewonnen, het team kondigde Oscar Piastri gelijk aan voor 2023. Het team van Alpine heeft daardoor een plekje vrij en heeft al een vervanger op het oog.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly wordt namelijk veelvuldig in verband gebracht met het vrijgekomen Alpine-stoeltje. De Fransman zou de opvolger van Fernando Alonso moeten worden. Gasly heeft echter nog een contract bij AlphaTauri voor het aankomende seizoen. Zijn echte broodheer Red Bull gaat niet lastig doen bij een mogelijke overstap.

Gesprekken

Red Bull-adviseur Helmut Marko besprak de zaak na afloop van de vrije trainingen en de Oostenrijker was duidelijk. In gesprek met Sky Sports kijkt hij naar de zaak: "Ik heb altijd gezegd dat we een geldig contract tot en met 2023 hebben. In de tussentijd zijn er ook gesprekken. Als ze aan onze voorwaarden zullen voldoen, dan zullen wij een vertrek van Gasly niet tegen gaan houden."

Droom

Maar de deal tussen Alpine en Red Bull is nog lang niet in kannen en kruiken. Marko geeft namelijk aan dat de onderhandelingen tussen de teams nog gaande zijn en er zeker nog geen handtekeningen zijn gezet: "Het zou voor heem een droom zijn die uitkomt. Hij rijdt dan namelijk als Franse coureur voor een Frans fabrieksteam. Maar er is nu nog niet aan alle voorwaarden voldaan."