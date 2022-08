Norris ziet opvallend probleem: "We verliezen veel in de DRS-zones"

Lando Norris beleefde in België een wisselvallig weekend. De Britse McLaren-coureur kwam in de vrije trainingen aardig voor de dag en wist dat hij voor de race een motorstraf zou ontvangen. In de race wist hij zich echter niet naar voren te vechten en bleef hij steken op een vervelende twaalfde plaats.

Norris reed een vrij kleurloze race en zat in de slotfase vast in het treintje auto's achter de Williams van Alexander Albon. Na afloop overheerste er dan ook teleurstelling, het leek er immers op dat er veel meer mogelijk was. Norris merkte na de race dat zijn snelheid eigenlijk helemaal niet zo slecht was, de pace was namelijk best wel goed.

DRS

Het resultaat zorgde voor de nodige teleurstelling bij Norris. De Brit had op mee gehoopt maar zag ook dat er één grote zwakte was in België. Na afloop werd hij geciteerd door RaceFans: "Ik denk dat we waarschijnlijk één van de snelste teams zijn op de rechte stukken. We verliezen alleen veel in de DRS-zones. Op een of andere manier zijn we best slecht met de DRS. Sommige auto's zijn beter dan de anderen. Ik denk dat we in pure snelheid op de rechte stukken sneller zijn dan Red Bull."

Verschil

Norris ziet dat het verschil met Red Bull ineens veel groter wordt zodra men de DRS-zone inrijdt. De Brit zoekt naar oplossingen van het opvallende probleem: "Zodra Red Bull de DRS opent gaan ze ineens 15 kilometer per uur sneller en zijn ze een competitie op zichzelf. We missen iets met de DRS en misschien zorgt dat ervoor dat we minder goed kunnen inhalen dan anderen. Maar in een rechte lijn waren we dit weekend waarschijnlijk de snelste."