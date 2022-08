'Ferrari stopt samenwerking met Mick Schumacher'

Mick Schumacher is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. De jonge Duitser debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 bij de Amerikaanse renstal. Zijn debuut werd medemogelijk gemaakt door zijn sterke connecties met het team van Ferrari. Het is alleen de vraag hoelang deze connecties nog blijven bestaan.

Schumacher heeft naast zijn Haas-contract immers nog een ander contract. Sinds 2019 is hij namelijk verbonden aan de Ferrari Driver Academy. Als groot talent van de FDA vond Ferrari onderdak voor Schumacher bij het team van Haas, bij de Amerikaanse renstal rijden ze immers met Ferrari-krachtbronnen. Schumacher beschikt over een aflopend contract bij Haas en het team spreekt openlijk over het aantrekken van andere coureurs.

Aflopend contract

Het lijkt erop dat Schumacher moet vrezen voor zijn plekje bij Haas. Zijn banden met Ferrari lijken namelijk ook ten einde te komen. Volgens Autosport loopt het contract van Schumacher bij de Ferrari Driver Academy aan het einde van dit jaar af en gaat Ferrari het contract ook niet verlengen. Dat zou dus betekenen dat Schumacher op eigen benen komt te staan en opzoek moet naar een ander Formule 1-zitje.

Opvolgers

Het team van Haas heeft in deze situatie nog één zitje vrij voor 2023. Vorige week werd de naam van Daniel Ricciardo in verband gebracht met het team. De Australiër verlaat McLaren aan het einde van dit seizoen en is nog op zoek naar een nieuwe werkgever. Ook de naam van Antonio Giovinazzi wordt genoemd als mogelijke opvolger van Schumacher. De Italiaan rijdt dit jaar al twee vrije trainingen voor het team van Haas.