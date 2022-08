Berger was betrokken bij gesprekken tussen Audi en McLaren

Het begint er steeds meer op te lijken dat er vanaf 2026 twee nieuwe motorleveranciers op de grid staan. In dat jaar gaan er immers nieuwe motorreglementen in en het is algemeen bekend dat Volkswagen Group-merken Porsche en Audi de Formule 1 willen betreden. De komst lijkt in kannen en kruiken.

Het lijkt erop dat Porsche gaat samenwerken met het team van Red Bull Racing. Audi gaat de zaakjes vermoedelijk iets anders aanpakken dan Porsche. Het lijkt er namelijk op dat Audi een bestaand team wil opkopen en dus de sport wil betreden met een soort eigen fabrieksteam. Audi lijkt de gewilde renstal al bijna binnen te hebben.

In eerste instantie had men bij Audi een oogje op het grote team van McLaren. De Britse renstal ontkende echter een mogelijke overname. Wel werd al snel duidelijk dat er wel degelijk gesprekken hadden plaatsgevonden. Voormalig coureur en huidig DTM-baas Gerhard Berger was betrokken bij deze gesprekken. In gesprek met Motorsport-Total.com geeft Berger dit toe: "Ik heb het contact gelegd met McLaren."

Audi kon McLaren dus snel uit het hoofd zetten. Inmiddels lijkt het erop dat Audi het team van Sauber gaat overnemen. Deze deal moet in 2026 ingaan. Berger laat weten dat hij niet betrokken is bij deze gesprekken: "Ik heb helemaal geen onderhandelingscontract met Audi. Ik heb ook geen hechte relatie met Sauber en we hebben maar heel erg weinig contact. Ik ben niet betrokken bij gesprekken tussen Audi en Sauber."