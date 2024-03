Vermiste bolide van Berger na 28 jaar teruggevonden

De Londense politie heeft een zeer bijzondere auto teruggevonden die toebehoorde aan voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger. De Ferrari werd in 1995 gestolen in Italië, maar nu is de bolide weer terecht. De wagen werd teruggevonden in de Britse hoofdstad Londen.

28 jaar geleden werd de Ferrari F512M van Berger gestolen nabij het circuit van Imola in Italië. Berger reed toentertijd voor het team van Ferrari, dus het ging hier om een auto van de zaak. Ook de auto van zijn teamgenoot Jean Alesi werd toen gestolen. De Ferrari van de Fransman is nog niet teruggevonden, maar de Metropolitan Police laat nu weten dat ze de auto van Berger hebben teruggevonden. De bolide heeft een flinke wereldreis gemaakt.

Gone in 60 seconds… case solved by the Met in 4 days after a 28 year mystery.



Through international enquiries and working with the @NCA_UK, officers recovered Gerhard Berger’s Ferrari which was stolen in Italy in 1995.



Find out more 馃憞https://t.co/UnwRqwLcLa pic.twitter.com/3hIlF8WStS