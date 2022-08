COTA komt met bijzondere tribune op infield

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De hoge heren van de sport zijn op de hype gesprongen en aankomend jaar staan er drie Amerikaanse Grands Prix op de kalender. Men trekt volgend jaar namelijk naar Austin, Miami en Las Vegas. In Austin verwachten ze dit jaar al veel van het event.

De Amerikaanse Grand Prix in Austin is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een moderne klassieker. Het Circuit of The Americas (COTA) valt in de smaak bij veel fans, teams en coureurs. De organisatie heeft voor de aankomende editie dan ook doorgepakt om er een nog groter spektakel van te maken, er komt een nieuwe tribune bij.

Eerlijk deze week maakte het circuit bekend dat ze een nieuwe grote tribune gaan plaatsen op het infield. Vlak na de bochten 3,4 en 5 plaats men de nieuwe tribune. Vanaf deze tribune kunnen de bezoekers acht bochten van het circuit zien. Voorzitter van het circuit Bobby Epstein spreekt zich in een persbericht uit: "Na jaren vol ambitie is hetgeen waar we op hoopten eindelijk realiteit geworden. Het is één van de op fans gerichte verbeteringen."