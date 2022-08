Red Bull sluit Alpine-move Gasly uit: "Er bestaat geen clausule"

Het team van Alpine bevindt zich momenteel in een lastige positie. De Franse renstal moest vorige week opzoek naar een vervanger van Fernando Alonso, de Spanjaard kondigde aan dat hij vanaf aankomend seizoen zal rijden voor Aston Martin. Alpine kondigde daarop Oscar Piastri aan als coureur voor 2023 maar de Australiër ontkende het contract.

De situatie is zeer opmerkelijk en het lijkt erop dat Piastri voor het team van McLaren wil gaan racen. De regerend Formule 2-kampioen heeft naar verluid al een contract getekend bij de Britse renstal en zal vermoedelijk de vervanger worden van de tegenvallende Daniel Ricciardo. Alpine gaat er vooralsnog vanuit dat Piastri aankomend seizoen voor hen rijdt, het is echter allemaal nog zeer onduidelijk.

Ondertussen moet Alpine ook om zich heen kijken om naar andere coureurs. Als Piastri immers naar McLaren vertrekt moet Alpine een andere coureur vinden voor de openstaande vacature. De naam van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly valt veelvuldig. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is dit echter uitgesloten. Tegenover Sport1 is Marko zeer duidelijk: "Er bestaat geen exit clausule voor Gasly. Er was geen clausule voor de zomerstop en er is ook geen clausule voor na de zomerstop."