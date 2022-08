Sponsor blijft Ricciardo trouw en verlengt contract

Daniel Ricciardo is bezig met een opvallend zwak seizoen bij het team van McLaren. De goedlachse Australiër wordt keer op keer verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris en zijn toekomst is zeer onzeker. Ondanks het feit dat hij een doorlopend contract heeft zit hij op de schopstoel, toch hebben er nog genoeg mensen vertrouwen in hem'.

Ricciardo wordt dit seizoen veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Norris en ook in de tussenstand van het wereldkampioenschap is dat te zien. Norris staat momenteel op de zevende plaats met 76 punten, Ricciardo staat slechts twaalfde met slechts 19 punten. Naar verluid staat de veelbesproken Oscar Piastri op pole position om Ricciardo aankomend seizoen te vervangen bij McLaren.

De toekomst van Ricciardo bij McLaren is dus zeer onzeker. Toch hoeft de Australiër zich voorlopig geen zorgen te maken over inkomsten. Zijn persoonlijke sponsor Singtel Optus maakte deze week namelijk bekend dat ze een nieuw tweejarig contract hebben gesloten met Ricciardo. Het bedrijf staat volledig achter Ricciardo en laat in een persbericht weten dat er geweldige dingen kunnen gebeuren in tijden van tegenslag.