Alpine bevestigt Piastri als opvolger Alonso

Het team van Alpine zat met een probleem na het verrassende vertrek van Fernando Alonso. De Spanjaard rijdt aankomend seizoen voor Aston Martin en daardoor ontstond er een vrije plek bij Alpine. Vandaag maakte de Franse renstal bekend dat Oscar Piastri aankomend seizoen de vrij gekomen plek inneemt naast Esteban Ocon.

Deze move lag in de lijn der verwachting. Piastri is vier jaar onder de hoede van de Fransen en kreeg een reserverol voor dit seizoen met een toezegging om in 2023 Grand Prix-coureur te worden. De CEO van Alpine en teambaas Otmar Szafnauer stelden alles in het werk om de promotie van Piastri mogelijk te maken.

Otmar Szafnauer, teambaas, BWT Alpine F1 Team: “Oscar is een briljant en zeldzaam talent. We zijn er trots op dat we hem hebben ondersteund door de moeilijke paden van de juniorklasses. Door onze samenwerking in de afgelopen vier jaar hebben we hem zien ontwikkelen en volwassen worden tot een coureur die meer dan capabel is om de stap naar de Formule 1 te maken en met testen waar hij de volwassenheid, belofte en snelheid heeft getoond om zijn promotie naar onze tweede zitje naast Esteban te verzekeren. Samen zijn we ervan overtuigd dat het duo ons de continuïteit zal geven die we nodig hebben om ons langetermijndoel te bereiken om mee te doen voor overwinningen en kampioenschappen."

Piastri maakte indruk door achter elkaar de F4, F3 en F2 te winnen als debutant. De Alpine-pupil wordt de tweede Australische coureur naast Daniel Ricciardo op de F1-grid.

Piastri krijgt tevens begeleiding van een andere bekende coureur van Down Under, genaamd Mark Webber, die onder andere uitkwam voor Red Bull Racing en meedere Grand Prix' won en bijna wereldkampioen werd in 2010.