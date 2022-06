Mazepin meldt dat Formule 1 organisator Russische Grand Prix alsnog gaat betalen

Nikita Mazepin werd begin dit seizoen ontslagen door het team van Haas. De Rus werd de deur gewezen door het Amerikaanse team na aanleiding van de inval van Rusland in buurland Oekraïne. Mazepin en zijn vader hebben een goede band met de Russische president Poetin en Haas verbrak alle banden met de familie Mazepin.

Naast het ontslag van Mazepin volgde er ook vanuit de Formule 1 zelf acties. De sport besloot ook de Russische Grand Prix van de kalender te schrappen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de race ooit weer gaat terugkeren op de kalender. Volgens Mazepin geeft de Formule 1 wel gewoon nog geld aan de Russische promoters.

Reactie

Mazepin heeft zelf daarnaast niets vernomen van de Formule 1 na zijn ontslag. De Rus gaf een interview aan de Russische pers en tegenover Championat sprak hij zich uit over het contact: "Ik heb geen idee hoe ze hebben gereageerd. Ik heb geen contact met ze gehad omdat de zaak niet volledig met hen te maken had. Ik heb trouwens wel een goede band met de vorige FIA-president, de huidige FIA-president en de hoge heren van de Formule 1."

Etiquette

Mazepin heeft ook contact gezocht met de organisatoren van de Russische Grand Prix. Volgens de Rus is hier van alles geregeld: "Volgens mijn informatie heeft de Formule 1 de intentie om Rosgonki te betalen voor de gecancelde Grand Prix. Daarmee geven ze een voorbeeld van etiquette. Er zijn businessrelaties en daarmee kan je niet mee aan de haal gaan want dat is fout. Jammer genoeg doet niet iedereen dit."