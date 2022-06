Leclerc maakt zich geen zorgen: "Ik blijf gewoon gefocust"

Charles Leclerc wist bij aankomst in Canada al dat hij een zwaar weekend voor de boeg had. Na zijn uitvalbeurt in Azerbeidzjan was het duidelijk dat hij motorcomponenten moest wisselen. Aangezien Leclerc teveel motorcomponenten had gewisseld kreeg hij in Canada tweemaal een forse gridstraf.

Leclerc begon de race vanaf de negentiende plaats, alleen de eveneens bestrafte Yuki Tsunoda startte achter hem. De Monegaskische Ferrari-coureur moest een stevige inhaalrace rijden en had daar in eerste instantie zeer veel moeite mee. In de slotfase kon hij toch naar voren komen en finishte hij de race uiteindelijk als vijfde, achter de Mercedessen, teammaat Carlos Sainz en titelrivaal Max Verstappen.

Zorgen

Verstappen won de race en breidde zijn voorsprong op Leclerc en Sergio Perez alleen maar uit. Verstappen heeft nu 175 punten bij elkaar gereden en Leclerc staat derde met 129 punten. Het is een flink gat maar Leclerc laat aan Motorsport.com weten zich geen zorgen te maken: "Ik ben niet bezorgd. Het gat is groot maar ik blijf gewoon gefocust op mijn werk. Ik heb er vertrouwen in dat we weer terug kunnen komen."

Betrouwbaarheid

Leclerc weet dat zijn achterstand mede te danken is aan de betrouwbaarheidsproblemen van Ferrari. De Monegask denkt echter dat er meerdere coureurs last van hebben: "Ik denk dat de betrouwbaarheid voor iedereen een zorgenpunt is. Zodra we het op orde hebben zullen de goede prestaties ook weer terugkeren. We zullen in Silverstone al gaan proberen punten terug te pakken. Die baan bevalt mij enorm. Hopelijk zijn we dan competitief genoeg om de pole te pakken en te kunnen winnen."