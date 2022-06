Perez steekt hand in eigen boezem: "Mijn eigen fout"

Red Bull Racing hoopte in Canada te kunnen profiteren van de gridstraf van Ferrari-rivaal Charles Leclerc. Dit lukte echter maar half in de natte kwalificatie in Montreal. WK-leider Max Verstappen deed wat hij moest doen maar Sergio Perez viel pijnlijk door de mand. Hij crashte in Q2 en start vanavond als dertiende.

Perez was bezig met een aardige kwalificatie. Met een kleine hoeveelheid moeite bereikte hij Q2 maar het was overduidelijk dat zijn teamgenoot Max Verstappen veel sneller was. De Nederlander reed simpel naar de pole maar Perez moest lopend naar de pits. Halverwege Q2 maakte hij een foutje en schoot hij rechtdoor de muur in. De schade was niet reusachtig maar zijn sessie was wel voorbij.

Spijt

De Mexicaan was na afloop vanzelfsprekend zeer teleurgesteld, vooral in zichzelf. Na zijn mislukte kwalificatie meldde hij zich bij de microfoon van het Britse Sky Sports: "Dit was een fout van mijn kant. Het spijt mij heel erg voor het team, ik heb ze laten zitten. Ik denk al aan de dag van morgen om hopelijk te herstellen en veel punten te kunnen pakken. Ik had moeite met de remmen. Ik denk dat ze nogal koud waren."

Passagier

Perez maakte voor zijn schuiver al een ander foutje, de wereld zag het echter niet omdat Alexander Albon elders op de baan ook in de muur stond. Perez legde zijn mislukte rondje uit: "Ik had een lockup in bocht 10 en daardoor had ik nogal een flatspot. Toen was ik vermoedelijk compleet uit vorm toen ik bocht drie in kwam. Daarna was ik echt een soort passagier geworden."