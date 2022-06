Gasly wil Red Bull verlaten en kijkt naar McLaren of Alpine

Pierre Gasly zegt dat hij niet verbaasd is dat Red Bull heeft besloten om Sergio Perez te behouden als 'tweede coureur' naast wereldkampioen Max Verstappen. De 26-jarige Fransman heeft er hard voor gewerkt om een tweede kans te krijgen bij Red Bull Racing, maar de nieuwe tweejarige deal voor Perez overlapt nu met het einde van Gasly's contract dat maar tot eind 2023 loopt.

In Bakoe ging Gasly in op de nieuwe situatie, dat ook gevolgen heeft voor zijn eigen toekomst. Red Bull wil in ieder geval door met de Alpha Tauri-coureur, maar daar lijkt een einde aan te komen: "Hun intentie is heel duidelijk: ze willen me houden. Ik heb verder niets toe te voegen aan wat er tot nu toe is gezegd. Dit zijn gesprekken die gaande zijn waarbij we proberen te zien wat ieders wensen zijn. Ik voel me klaar voor een stap hogerop, maar als er meer concrete dingen zijn zal ik er meer over zeggen."

Gasly benadrukt dat hij niet overvallen werd door de aankondiging van Perez na Monaco, waar de 32-jarige Mexicaan won.

"Ik wist dit al een tijdje. Het is ook de logica van bepaalde dingen, ik ben geen idioot. Als je zijn profiel bekijkt, zijn prestaties, het geld dat hij oplevert. Als je kijkt naar wat de tweede coureur moet leveren, dan doet hij dat. Hij heeft een goed seizoen dus voor Red Bull is het logisch om zo door te gaan. In relatie tot mijn carrière, mijn ambities, mijn verlangens, dat is een andere vraag", voegde Gasly eraan toe.

Toekomst bij ander team

Gasly wordt al langer in verband gebracht met een vertrek uit het Red Bull-kamp en voorlopig in verband gebracht met McLaren, Aston Martin en Alpine. "We bespreken mijn toekomst met Helmut Marko. We moeten begrijpen wat het beste is voor ons allemaal. We hebben een zeer goede relatie - ze kennen mij al sinds mijn jeugd. Aan de ene kant begrijp ik de positie van het team. Maar dat betekent niet dat alles moet blijven zoals het is. Ik denk dat we uiteindelijk wel een oplossing zullen vinden."

"Mijn contract is geldig tot 2023 en daarna ben ik bereid om alle opties te overwegen. Met de steun van Red Bull ben ik bereid om in een ander team te rijden, zoals Alex Albon nu bij Williams racet. Ik ben klaar om Red Bull te verlaten, maar ik wil niet in details treden. Ik wil geen krantenkoppen creëren."