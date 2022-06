Ricciardo neemt kritiek serieus: "Niemand is strenger voor mij dat ikzelf"

Het huidige seizoen verloopt nog niet naar wens voor Daniel Ricciardo. De Australische McLaren-coureur worstelt met zijn vorm en wordt daarnaast ook compleet weggevaagd door zijn jongere teamgenoot Lando Norris. Met mindere prestaties komen er ook steeds meer criticasters, dat geld dan ook voor Ricciardo.

Ricciardo kreeg de afgelopen periode steeds vaker te maken met kritische woorden. Opvallend genoeg kwam de kritiek op Ricciardo niet alleen uit de hoek van analisten en kenners, ook bij zijn eigen team McLaren was men kritisch. McLaren CEO Zak Brown liet zich bijvoorbeeld opvallend kritisch uit en liet de gehele wereld weten dat hij echt meer verwacht van de ervaren Australiër.

Dikke huid

De kritische woorden van Brown hebben Ricciardo zelf intussen ook bereikt. De eeuwig lachende Australiër kan niets anders doen dan zijn baas gelijk geven. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Zak heeft echt geen ongelijk, het is waar. Laat ik benadrukken dat ik de opmerkingen niet persoonlijk neem. Mijn huid is echt prachtig, gebruind maar zeker ook dik."

Streng

Ricciardo neemt de klachten echter wel zeer serieus. De Australiër heeft zelf tevens door dat de prestaties achter blijven bij de verwachtingen: "Niemand is strenger voor mij dat ikzelf. Ik weet zelf ook dat ik niet op de tiende of twaalfde plaats wil rondrijden. Ik geloof nog steeds dat ik vooraan kan rijden en ik denk dat ik daar thuishoor. Het is van tijd tot tijd ook een uitdaging om mezelf weer op te laden en het maximale uit de auto te halen. Het team wil dit ook en we proberen er doorheen te komen."