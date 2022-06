IMSA: Strijdbare Van der Zande na winst in Detroit: "Goede dag vol met punten"

Renger van der Zande heeft samen met viervoudig Champ Car-kampioen Sébastien Bourdais de zesde ronde van IMSA-kampioenschap gewonnen op het stratencircuit van Belle Isle in Detroit.

De Nederlander voelde in zijn #01 Cadillac DPi op het einde continu de hete adem van drie andere concurrenten. Na één uur en veertig minuten kon Van der Zande opgelucht ademhalen en de maximale punten binnen harken.

"Het is een goede dag vol met punten", verklaarde Van der Zande over de comeback in de titelrace. "Het kampioenschap is pas voorbij als het voorbij, dus we hoeven alleen maar races te blijven winnen en zien waar we uitkomen. We hadden dit jaar wat problemen, dus ik ben erg blij dat ik het achter ons heb. Win deze, en hopelijk nog meer."

Over de hectische wedstrijd zijn Van der Zande het volgende. "Vandaag was een beetje een gok voor iedereen", voegde hij eraan toe. “We hebben een geweldige strategie op de pitmuur en we hebben een man (Bourdais) die veel brandstof kan besparen."

De volgende race voor het WeatherTech Championship, de Sahlen's Six Hours of The Glen in Watkins Glen International van 23-26 juni.