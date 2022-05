Makkelijk verwijderbare autoverf voor je eigen livery

Het uiterlijk van de bolides is voor veel Formule 1-teams zeer belangrijk. De kleurstellingen zorgen immers voor bekendheid en er is vaak genoeg plek voor sponsorstickers. Toch zal men dit seizoen minder kunnen genieten van bijzondere livery’s, het minimumgewicht zorgt ervoor dat men op de kilo’s moet letten en dat gaan ten koste van de verf.

Toch kon men dit seizoen al genieten van een speciale kleurstelling. Het team van Alpine reed de eerste twee races rond in het roze. De speciale livery sloot aan in een lange rij van bijzondere kleurstellingen.

De (bijzondere) livery’s dienen regelmatig als inspiratie voor iedereen thuis op de bank. Een eigen voertuig in de kleurstelling van je favoriete Formule 1-wagen is voor veel mensen vaak eventjes leuk. Soms wil je echter je stalen ros van een nieuw kleurtje voorzien. Gelukkig bestaat daar een oplossing voor.

Bij CROP, dé Paint & NonPaint Store met het grootste assortiment van Europa, is er de oplossing. Daar kan je bijvoorbeeld PlastiDip kopen, dit is een speciale lak die men na het aanbrengen ook weer gewoon kan verwijderen. Kortom, het is een goed alternatief voor een carwrap. Je kan dus bijvoorbeeld elke keer je eigen startnummer op je bolide aanbrengen. Als uw de kleurstelling beu bent kan u deze weer simpel verwijderen en/of vervangen.

Het is daarnaast ook heel goed mogelijk dat je tijdens je ritjes per ongeluk de innerlijke Pastor Maldonado in je laat wakker worden. Maar op de site van CROP, nonpaints.com, is daar ook een oplossing voor. Er zijn voor de mogelijke lakschade namelijk ook lakstiften aanwezig in iedere gewenste kleur. Deze stiften worden gemaakt aan de hand van de kleurcode van uw voertuig waardoor de schade haast niet te zien is. Het is een handige oplossing in plaats van een complete nieuwe laag verf. Het is ook beschikbaar voor uw andere voertuigen zoals uw scooter of fiets.