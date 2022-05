Vips genoot van debuut: "Push lap stond niet op de planning"

Gisteren kwamen er voor het eerst dit seizoen rookies in actie tijdens de eerste vrije training. Sinds dit seizoen moeten alle teams tweemaal een rookie inzetten tijdens een vrije training. In Barcelona maakten twee teams voor het eerst gebruik van hun juniorencoureurs.

Bij Williams mocht namelijk niemand minder dan Nyck de Vries instappen. Ook het topteam van Red Bull Racing zette voor het eerst dit seizoen een talentvolle coureur in de bolide. De Est Jüri Vips was de gelukkige en hij kreeg de eervolle taak van het verzamelen van zoveel mogelijk data. Hij reed de langzaamste tijd maar hij genoot van zijn kans.

Aero mapping

Vips kwam gisteren tevens in actie tijdens de Formule 2-sessies. Hij had dus een drukke dag maar het maakte hem niets uit, na afloop sprak hij zijn vreugde uit in een persbericht van Red Bull: "Mijn ervaring van vandaag was echt geweldig. Alleen al het rijden tijdens een Grand Prix-weekend is geweldig. Toen het nieuws naar buiten kwam bleef ik maar denken aan mijn eerste kartdagen. Toen was het nog een hobby en nu stapte ik in de auto. Het was een drukke sessie want we moesten een heleboel aero mapping doen, we hebben een push lap niet op de planning staan."

Moeilijk

Ondanks zijn testtaken kon Vips enorm genieten van zijn kans in een Formule 1-bolide. Hij verving Sergio Perez en had de dag van zijn leven: "Ik kan nu wel begrijpen waarom de Formule 1 zo moeilijk is, deze sessies zijn zo enorm hectisch. Je leert een heleboel op het gebied van rijden als je als junior met het team meereist. Je hoort de feedback van de coureurs, maar als je voor het eerst in de auto stapt, dan kan dat ook nuttig zijn voor mijn simulatorwerk."