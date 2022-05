Norris is optimistisch en laat kater van Miami achter zich

De Grand Prix van Miami eindigde voor Lando Norris in tranen na een botsing met AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. Maar daar staat de McLaren-coureur niet meer bij stil. Deze DNF heeft de Brit achtergelaten en zijn vizier is gericht op aankomend F1-weekend in Spanje.

"Ik ben enthousiast om terug te keren naar Europa en om te racen in Barcelona", begon Norris, geciteerd door TheCheckeredFlag.co.uk. Ik houd van het circuit in Spanje, want het heeft een aantal leuke secties, een mix van uitdagingen en snelheden, en een grote menigte. Ik heb de tegenslag achter me laten in Miami en ik ben volledig gefocust op de race die komt."

Dat Norris positief toewerkt naar de race in Barcelona, komt door de succesvolle pre-season-tests op Circuit de Catalunya. "We hadden een aantal goede runs op het circuit in februari. Ik kijk er naar uit om alles wat we hebben geleerd van het seizoen toe te voegen aan de gegevens die we hier eerder kregen."

“Miami laat zien dat we tijd nodig hebben om consequent te vechten aan de top, maar het is belangrijk voor ons om optimistisch te blijven. Het team werkt keihard om verbeteringen aan de auto toe te voegen, dus hopelijk zal ons dat de boost geven die we nodig hebben."