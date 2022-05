Bekende DJ ergerde zich in Miami: "F1 interesseert mij niet, de feestjes wel"

De Grand Prix van Miami maakte twee weken geleden zijn debuut op de Formule 1-kalender. De race was een groot succes en werd druk bezocht door een vrachtlading beroemdheden. Niet iedereen was even groot fan van de celebrity's maar de grid was voller dan ooit en men was positief over het evenement.

Rondom het circuit werden er tijdens het Grand Prix-weekend ook meerdere feestjes georganiseerd. Ook hier werd er groots uitgepakt en waren de beroemdheden volop aanwezig. Niet elke bekende kop genoot van het spektakel, de bekende DJ Diplo was kritisch. Tegenover de New York Times sprak hij zich uit: "De Formule 1 interesseert mij niet zo, feestjes vind ik wel interessant." Diplo was aanwezig bij een feestje in de VIP-suite van Red Bull maar dat viel niet in goede aarde: "Het was een slechte box, een soort gevangenis. Ze hadden geen eten en ik wilde een sandwich, dus ben ik maar weggegaan."

Terwijl de heren coureurs zich klaarmaakten voor de debuutrace van het circuit vertrok de DJ. Diplo is uitermate kritisch op het event rondom het Hard Rock Stadium: "Wanneer je het op de televisie bekijkt, dan ziet het er heel gaaf uit. Maar toen ik daar was voelde ik geen vibe. Het was heel erg stressvol, alsof ik op Coachella was. Je liep er zonder doel rond."