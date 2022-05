Brown duidelijk over Audi-gesprekken: "Overname is een no-go"

De Formule 1-plannen van Volkswagen Group-merken Audi en Porsche beginnen steeds concreter te worden. De twee merken hebben nog niets officieel aangekondigd maar de topman van de Volkswagen Group heeft de plannen wel bevestigd. Het is dan nog maar de vraag op welke manier de merken de sport gaan betreden.

Volgens meerdere geruchten wil Porsche zeer graag gaan samenwerken met het topteam van Red Bull Racing. Over de plannen van Audi heerst meer onduidelijkheid. De fabrikant zou graag een team willen overnemen en onder andere de namen van Williams en McLaren vallen als mogelijke partners. Maar niet iedereen zit te wachten op een volledige overname.

Gesprekken

Bij het team van McLaren zijn ze bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in een overname. De legendarische Britse renstal is nogal duidelijk. McLaren CEO Zak Brown geeft aan dat McLaren een volledige overname niet ziet zitten. Tegenover de internationale media is Brown duidelijk: "Nee want onze aandeelhouders zijn zeer toegewijd. We hebben wel gesprekken gevoerd met Audi en wij zijn niet te koop. Wij zijn enorm toegewijd aan onze toekomst, wij doen het goed op de baan. Aandeelhouders hebben grote investeringen gedaan om ons de juiste middelen te geven om vooraan mee te rijden."

No-go

Brown wil zijn team overduidelijk niet van de hand doen. De Amerikaanse CEO is er zeer duidelijk in maar geeft wel aan dat een samenwerking op een andere manier nodig is: "We doen het commercieel gezien heel erg goed, ook het moreel binnen het team is goed. Wij hebben geen interesse in een verkoop van het team. We zullen een overname dan ook niet gaan overwegen. Het is aan Andreas Seidl om te beslissen met welke motor hij wil rijden. Alle gesprekken over een overname zijn echter een no-go."