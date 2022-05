VodafoneZiggo verliest veel klanten na kwijtraken uitzendrechten Formule 1

De Formule 1 is sinds dit seizoen in Nederland te zien bij de nieuwe streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT namen de uitzendrechten over van het welbekende Ziggo Sport. De sportzender zond de sport sinds 2015 uit nadat men de samenwerking aanging met Sport1.

De successen van Max Verstappen en het uitzenden van de Formule 1 zorgden voor een enorme groei in de kijkcijfers. Vooral Verstappens kampioensjaar van vorig seizoen zorgde ervoor dat de kijkcijfers door het dak gingen. Aan het succes is dit jaar een einde gekomen, Ziggo Sport heeft niet langer de uitzendrechten in handen en mag, net als de NOS, nog wel samenvattingen uitzenden.

Het verliezen van de uitzendrechten heeft gevolgen voor het aantal klanten van de provider. VodafoneZiggo heeft namelijk de eerste kwartaalcijfers bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat er 23.000 klanten zijn vertrokken dankzij het verliezen van de uitzendrechten van de Formule 1. Recentelijk maakte NENT tevens de cijfers bekend en daaruit bleek dat men er in de eerste drie maanden 750.000 nieuwe klanten bij had gekregen. Viaplay heeft in alle landen waar ze actief zijn zo'n 4.7 miljoen abonnees.