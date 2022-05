Sky-verslaggeving Grand Prix van Abu Dhabi levert BAFTA op

De Grand Prix van Abu Dhabi vorig seizoen was enorm controversieel. Het was de seizoensfinale waarin Max Verstappen in de allerlaatste ronde zijn rivaal Lewis Hamilton verschalkte in de strijd om de wereldtitel. De inhaalactie kwam tot stand door een controversieel beëindigde safety car-fase voorafgaand de inhaalactie.

De race trok wereldwijd zeer veel kijkers en dat ging zeker niet onopgemerkt voorbij. Vooral de verslaggeving van het Britse Sky Sports trok veel bekijks en dat viel op bij veel mensen. Het team van Sky Sports mag dan ook een prestigieuze prijs bijschrijven voor hun verslaggeving van de bizarre seizoensfinale.

Terwijl men namelijk druk bezig was met de verslaggeving omtrent de Grand Prix van Miami werden er in Groot-Brittannië de BAFTA's uitgereikt. Sky Sports viel hier dus in de prijzen en won de BAFTA voor de beste sporttelevisie van 2021. De concurrentie in deze categorie was niet mals, Sky versloeg de verslaggeving van de BBC omtrent de Olympische Spelen, de uitzending van The Grand National van ITV en de verslaggeving van de EK-wedstrijd tussen Engeland en Denemarken van wederom ITV.