Ocon mag starten van de FIA na missen kwalificatie Miami

Esteban Ocon kende gisteren een ongelukkige dag in Miami. De Franse Alpine-coureur moest de kwalificatie namelijk missen na een snoeiharde klapper in de derde vrije training. Ocon crashte op dezelfde plek waar Carlos Sainz eerder van de baan afschoot, de schade was groot.

Ocon kon niet deelnemen aan de kwalificatie en daardoor kwam er een sterretje achter zijn naam te staan. Alpine moest dan ook toestemming vragen aan de FIA of Ocon mag starten. De stewards keken naar de aanvraag en Ocon mag zoals verwacht gewoon starten in Miami.

A mere formality as Ocon will be allowed to race after failing to qualify due to his crash in FP2 pic.twitter.com/Tb5rpOSeUE