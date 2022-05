Verstappen kritisch op eigen werkgever: "Het zit hem in procedures"

Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren als derde in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was na afloop opvallend tevreden met zijn resultaat in de stad in de Amerikaanse staat Florida. Hij moet alleen de Ferrari's voor zich dulden en kan morgen de degens kruisen met hen.

De derde plaats was het eerste goede resultaat van het weekend voor Verstappen. De Nederlander moest eerder op de dag in derde training zeer veel data verzamelen. Een dag eerder was hij hier niet aan toegekomen nadat hij meerdere problemen kende. In de eerste training werd er iets te warm en voor de tweede training besloot zijn team uit voorzorg de versnellingsbak te wisselen. Hierdoor miste hij een gedeelte van VT2, eenmaal op de baan waren de problemen terug.

Procedures

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen niet alleen tevreden, hij was ook zeer kritisch op zijn trouwe werkgever. De Nederlander liet aan de internationale media weten te hopen op verandering: "Het zit hem echt in de procedures. Andere teams krijgen het wel voor elkaar en dan moet het bij ons ook gewoon gaan lukken. Ik weet wat er allemaal misging maar ik wil niet teveel in detail gaan daarover. Het moet wel gewoon beter gaan."

Niet kunnen

Vooral over de chaotisch verlopen tweede training van de vrijdag is Verstappen niet te spreken. De Nederlander was er zaterdag nog steeds zeer fel en kritisch over tegen de pers: "Voor de versnellingsbakwissel en wat er daarna allemaal gebeurde bij ons, zoiets moet gewoon niet kunnen. Dit jaar gaan er meer dingen mis. Het is nogal lastig te zeggen of dat door de nieuwe auto komt."