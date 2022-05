Leclerc over respect voor Verstappen: "Op dit moment nog wel..."

Op dit moment is er veel wederzijds respect tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, maar de Ferrari-coureur geeft toe dat dit mogelijk snel gaat veranderen. Na vier races van dit seizoen wordt er in de Formule 1 al gesproken over een strijd tussen Leclerc en Verstappen om de wereldtitel van dit jaar.

De twee mannen zijn de enige coureurs die al een Grand Prix hebben gewonnen; allebei hebben ze er twee gewonnen terwijl ze ook de enige twee zijn met punten voor de snelste ronde.

Leclerc leidt het kampioenschap met 86 punten, 27 voor Verstappen die het gat flink dichtte toen hij de maximale punten scoorde tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. Dat was de eerste race dit seizoen waarin de F1-fans niet werden getrakteerd op een wiel-aan-wiel gevecht tussen de twee voor de overwinning. Hun gevechten in Bahrein en Saoedi-Arabië waren thrillers toen de twee meerdere malen om de leiding wisselden.

ESPN vroeg Leclerc naar de relatie tussen hem en Verstappen: "Er is veel wederzijds respect, wat geweldig is om te zien. Ik ben er echter vrij zeker van dat als er nog maar vijf races te gaan zijn tot het einde van het seizoen, als we nog steeds in de positie zitten waarin we nu vechten voor het kampioenschap, de situatie meer gespannen zal worden, maar dat is de manier waarop het is en dat is hoe racen werkt. Daarom hou ik zo van deze sport."

Incidenten uit het verleden

Het was echter niet altijd respectvol, met de rivaliteit die tijdens hun dagen in de karting vaak overkookte. Maar doordat Verstappen in 2015 op 16-jarige leeftijd debuteerde in de Formule 1 en Leclerc pas drie jaar later hetzelfde deed, kende het duo een afkoelingsperiode. Op de vraag of zijn verleden met Verstappen betekende dat hij de Red Bull-coureur anders behandelde, antwoordde hij: "Ik behandel elke rivaal die ik heb anders. Hoe meer je ze kent, hoe meer je weet wat hun zwakke punten zijn en wat hun sterke punten zijn en je probeert je aan te passen aan elke coureur, dus ja dat doe ik."

"Maar het is heel anders dan de strijd die we in de karting hadden. In de karting waren we er voor de overwinning, maar we waren ook erg jong en we pakten de dingen met veel woede op een andere manier aan, dat kan ik me nog wel herinneren."

"Ik haatte hem toen net zoveel als hij mij, maar nu we volwassen zijn, respecteren we elkaar en hebben we allebei een droom verwezenlijkt om in de F1 te rijden."