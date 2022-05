FIA komt met strengere regelgeving omtrent sieraden en ondergoed

Wedstrijdleider Niels Wittich zorgde enkele weken geleden in Australië voor een kleine discussie. De race director had namelijk in zijn notities de coureurs gewezen op het feit dat de coureurs geen sieraden en juwelen mogen dragen in de auto. Daarnaast wees hij de coureurs ook op de regel dat ze geen kleding in de auto mogen dragen die niet is goed gekeurd door de FIA.

In Melbourne reageerde men lacherig op de notities en bijvoorbeeld Lewis Hamilton liet weten zich niets aan te trekken van de bijzondere herinnering van Wittich. Aan de vooravond van de Grand Prix van Miami blijkt dat Wittich de regels over ondergoed en sieraden zeer serieus neemt. De wedstrijdleider heeft namelijk besloten om de controle op deze overtredingen op te schroeven en de straffen strenger te maken.

Gisteravond deelde Wittich namelijk de vernieuwde Scrutineering Declaration met de teams. Hierin staan nu ook de regelgeving omtrent het ondergoed en sieraden beschreven. Deze toevoeging betekent dat de FIA een nieuwe stap zet in de zaak. De teams moeten dit document namelijk ondertekenen als verklaring dat hun auto aan de regels voldoet. Dit betekent dus dat de coureurs kunnen worden gediskwalificeerd bij een overtreding. Meestal krijgt men echter een geldboete of een gridstraf.