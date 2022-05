Brown ziet winnaar in Norris: "Vorig jaar had hij drie keer op rij kunnen winnen"

McLaren begon het huidige seizoen op een zeer zwakke wijze. In Bahrein waren de McLarens zeer langzaam maar binnen vier races heeft men de achterstand aardig weggewerkt. Twee weken terug mocht McLaren-coureur Lando Norris zelfs weer naar het podium en zijn team is dan ook zeer trots op het grote talent.

Norris was twee weken terug in Imola op dreef. De jonge Brit was ook snel in de kwalificatie en hield zijn hoofd koel in de race. Hierdoor mocht hij voor het tweede jaar op rij het podium in Emilia Romagna beklimmen. Bij zijn team zijn ze ondertussen zeer trots en men is er zeker van dat ze goud in handen hebben.

Amper foutjes

McLaren-CEO Zak Brown is in ieder geval trots op zijn snelle, jeugdige coureur. De Amerikaan schat Norris dan ook zeer hoog in, zo laat hij weten in de F1 Nation Podcast: "Als je het aan mij vraagt is hij net zo goed als iedereen in de Formule 1. Hij is enorm snel, maar er zijn wel een heleboel snelle coureurs hier. Ik denk dat ik het meest onder de indruk ben van het feit dat Lando amper foutjes maakt. Ze zijn gering, soms overtreedt hij de track limits of blokkeert hij een rem. Je ziet hem bijna nooit in de bandenstapel staan of wijd gaan onder druk. Ik denk dat hij een puur talent is, net als zovelen in de Formule 1."

Drie op rij

Brown denkt dan ook dat zijn coureur snel het hoogste treetje van het podium zal gaan betreden. Norris was er vorig jaar al regelmatig zeer dichtbij. Brown: "Hij had vorig jaar drie races op rij kunnen winnen. In Monza zat er haast niets tussen hem en Daniel. In Rusland had hij gewonnen als die call aan het einde niet verkeerd was gegaan. In Spa was hij duidelijk de snelste totdat hij crashte. Hij had er dus drie kunnen winnen. Hij is er zeker klaar voor, we moeten hem alleen in die positie brengen."