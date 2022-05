"Wat doet het weer in Miami?"

Dit weekend staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. Voor de coureurs is het circuit rondom het Hard Rock Stadium nog een mysterie, niemand heeft nog een fysiek rondje gereden over het circuit. Maar de teams en coureurs zullen met nog een factor rekening moeten houden: het weer.

Miami ligt in de staat Florida en dat is de enige regio in de Verenigde Staten waar men officieel kan spreken van een tropisch klimaat. Men krijgt dus te maken met vrij hoge temperaturen. Op vrijdag zullen de heren coureurs tijdens de eerste vrije trainingen te maken krijgen met temperaturen van rond de dertig graden Celsius. Ook op zaterdag liggen de temperaturen wederom zeer hoog.

Op zondag is het eveneens zeer warm in Miami. Maar op de dag van de Grand Prix moeten de teams ook de weerradar in de gaten houden. Er is namelijk een reële kans op neerslag. Maar in het tropische klimaat kunnen buien zomaar ontstaan, hierdoor is er veel onzekerheid over de kansen op neerslag. Ook op de eerdere dagen is er kans op regen, op zondag is die kans echter het grootst.