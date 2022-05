Video: Verstappen en Tsunoda vermaken zich met moeras buggies

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar Miami voor het debuut van de gelijknamige Grand Prix. Voor de teams is het een uitgelezen kans om veel PR-stunts uit te halen. Bij Red Bull Racing weet men wel hoe dat moet en ook in Miami heeft men weer iets interessants bedacht.

Max Verstappen en AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda mochten zich melden in een moeras voor een ritje in speciale buggies. Red Bull deelt enthousiast de beelden van de twee coureurs in de beestachtige mega buggies. De heren konden zich weer uitleven in aanloop naar de Grand Prix van aankomen weekend.