Voormalig F1-coureur Kovalainen wil deelnemen aan WRC in thuisland

Voormalig F1-coureur Heikki Kovalainen heeft als doel om dit seizoen zijn FIA World Rally Championship-debuut te maken in de WRC2-supportklasse.

Rallyrijden is geen onbekend terrein voor Kovalainen. In 2015 maakte hij zijn rallydebuut tijdens zijn thuisrally van de Arctische Lapland Rally, waar hij een podiumplaats behaalde in de SM1-klasse in een Ford Fiesta R5. Na zijn rallydebuut heeft hij zich alleen gericht op het nationale Japanse rallykampioenschap.

Nu Japan dit seizoen weer op de WRC-kalender staat, heeft Kovalainen plannen om met de Fabia deel te nemen aan de rally in de WRC2 support-klasse. Hij heeft ook onthuld dat de rally in Finland in zijn toekomstplannen voorkomt.

"Het plan is om dat te doen, dat is een grote motivatie om al deze evenementen vooraf te doen, om kilometers in de auto te krijgen. Het zou echt interessant zijn om een ​​groter en langer evenement te doen, waarschijnlijk met wat grotere wegen.” vertelde Kovalainen tegeb DirtFish.com.

"Ik geloof dat sommige van de wegen die we hebben gebruikt in sommige van de Japanse evenementen ook zullen worden gebruikt in het WRC-evenement, of sommige delen ervan of in een andere richting, maar sommige wegen zullen bekend zijn, dus het zal het voor mij gemakkelijker maken, absoluut.”

"De Japanse wegen zijn vaak behoorlijk bochtige en smalle wegen en hopelijk zijn de WRC-wegen wat groter, dus dat is echt interessant voor mij."

"Het zou echt gaaf zijn om ook wat dingen in Finland te doen, Finland heeft ook een aantal extreem snelle onverharde wegen. Ik heb ze nog nooit gedaan, maar ik zou het heel leuk vinden om te proberen en te zien hoe het voelt - ik denk heel anders!"

"Rally Finland zou heel leuk zijn om ooit eens te doen. Maar ik ben ook bang dat het bijna gênant zou kunnen zijn, omdat het waarschijnlijk heel moeilijk zal zijn om daar competitief te zijn. Ik moet er waarschijnlijk nog een paar keer tegenaan en wat meer rijden op dat soort wegen. Maar het zou heel leuk zijn om een ​​keer te doen."

In de Formule 1 behaalde Kovalainen een Grand Prix-zege in Hongarije en was onder andere twee jaar lang de teamgenoot van Lewis Hamilton bij McLaren in 2008 en 2009. Naast een overwinning scoorde de 40-jarige in zeven seizoenen Formule 105 punten, vier podia en een poleposition.

Na 2013 nam Kovalainen afscheid van de koningsklasse. De oud-coureur van Renault, McLaren, Caterham en Lotus verkaste in 2015 naar het land van de rijzende zon en deed mee met de Japanse Super GT. In 2016 werd hij kampioen en bleef in deze serie rijden tot en met 2021.