Pirelli maakt geen radicale keuzes voor Miami

Bandenleverancier Pirelli heeft bekend gemaakt welke compounds ze meenemen naar de aanstaande Grand Prix van Miami. De race in de Amerikaanse staat Florida staat voor het eerst op de kalender en men heeft dan ook weinig data over het nieuwe circuit, dat geldt dus ook voor Pirelli.

De Italiaanse leverancier maakt dan ook geen radicale keuze voor de race rondom het Hard Rock Stadium. Men heeft namelijk besloten dat de C2 compound in Miami zal fungeren als de harde band. De C3 compound is voor aankomend weekend verkozen tot mediumband. De C4 zal gaan dienen als soft. Vanzelfsprekend neemt men ook regenbanden mee.

