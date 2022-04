Mercedes wil snel af van gestuiter: "Hopelijk vooruitgang in Miami"

Het F1-team Mercedes wil zo snel mogelijk af van het gestuiter in de W13. De achtvoudig constructeurskampioen gaat daarom zo snel mogelijk nieuwe updates plaatsen om de problemen door poirposing op te lossen. Technisch directeur van de renstal, Andrew Shovlin, zei dat via een vlog op het officiële YouTube-kanaal van de Duitsers.

"Hopelijk kunnen we binnenkort, misschien al in Miami, beginnen met het aanbrengen van enkele onderdelen in de auto die ons hopelijk een indicatie zullen geven of we op de goede weg zijn", zei hij. "De problemen van Mercedes kunnen niet van de ene op de andere dag worden opgelost."

De Britse ingenieur hoopt na het aanbrengen van updates op een positief effect. "Als we een aanwijzing kunnen krijgen dat we de goede kant op gaan, dat we echt tot op de bodem hebben uitgezocht wat er aan de hand is, dan zullen we heel blij zijn dat we gewoon weer vooruit kunnen op de goede weg"

Mercedes stelt de W13 noodgedwongen hoger af dan gewild, wat weer invloed heeft op de aerodynamische prestaties.

Shovlin zei dat veel van het werk in de fabriek was om poirposing te begrijpen en te kijken of er een aerodynamische oplossing was om het te laten verdwijnen. "Omdat we realistisch zijn, denken we dat dit iets is dat we het kleine stappen moeten oplossen in plaats van één keer.", voegde hij eraan toe. "Maar we zien bemoedigende tekenen ... we hopen binnenkort onderdelen naar de auto te brengen, misschien zelfs Miami, waar we hopelijk vooruitgang kunnen zien op dit gebied."