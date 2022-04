Alonso baalt van mislopen punten door pech: ''Ik vind het een beetje oneerlijk''

De twee punten die Fernando Alonso heeft gescoord in 2022 staan niet in verhouding hoe de Spanjaard presteert. De Alpine-coureur ligt in zowel in kwalificatie als race op kansrijke posities totdat de pechduivel tevoorschijn komt en de tweevoudig kampioen met een bittere pil achterlaat.

In Imola kreeg de kampioen van 2005 en 2006 opnieuw pech. Dit keer vanwege de spinnende Haas van Mick Schumacher. Alonso legde uit wat er gebeurde. "Ik zag op de herhaling dat hij helaas spinde en mijn auto aanraakte en de rechterkant van mijn carrosserie en vloer volledig vernietigde, en er was te veel schade om te blijven racen", zei Alonso teleurgesteld tegen de website van Formula1.com.

Niet alleen in Imola, maar ook op het snelle stratencircuit van Soadie-Arabië en Melbourne liep het uit op een deceptie. '' We hebben enorm veel pech in dit eerste deel van het kampioenschap, maar er is nog een lange weg te gaan. Hopelijk kunnen we herstellen."



Fernando Alonso viel in imola uit nadat zijn side-pod aan gort was gereden. In Australië werd de race van de Spanjaard de dag daarvoor al verpest door een hydraulisch probleem in de kwalificatie, toen hij voelde dat hij het tempo had om de top vier aan te vallen. Voeg daar nog de pech toe in Jeddah en de frustratie is compleet.



"De auto lijkt dit jaar behoorlijk snel en ja, het is ongelooflijk dat we maar twee punten hebben in het rijderskampioenschap, want ik vind het op dit moment een beetje oneerlijk."