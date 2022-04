FE-coureur vreest voor ongelukken bij gejuich aan pitmuur

De beelden van juichende monteurs bij pitmuur na het behalen van een zege of ander geweldig resultaat als hun coureur over de meet komt, is al jaar in en jaar uit een vast ritueel.

Formule E-coureur Jake Dennis vreest echter dat dit gefeest mis kan gaan als personeel op de baan valt bij het verlies van het evenwicht. Niet alleen in de koningsklasse, maar ook bij andere disciplines.

Dennis deelde zijn mening op sociale media: "Dingen die je graag ziet, maar dit is zo vaag", zei de 26-jarige coureur op zijn Instagram-verhaal, met een afbeelding van Lando Norris die als derde eindigde in de Emilia Romagna Grand Prix. "Eén slip van een monteur en het is geen mooi gezicht. Heb het gevoel dat het alleen zal veranderen als er iets ergs zou gebeuren."

Dennis komt in de FE uit voor Andretti en is daarnaast een Red Bull-simulator en ontwikkelingscoureur.