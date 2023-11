Dennis ontkent: "RB19 niet speciaal voor Max ontworpen"

Jake Dennis mocht op vrijdag plaatsnemen in de kampioensauto van Max Verstappen tijdens de eerste vrije training. De Britse coureur genoot van zijn eerste officiële Formule 1-sessie en hij kwam direct ook ergens achter. Hij weerlegt namelijk een veel gemaakte claim over de RB19.

Red Bull Racing zette tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi twee rookies in. Naast Formule E-kampioen Dennis kwam namelijk ook Isack Hadjar in actie. Beide coureurs gingen niet tot het uiterste, maar ze reden wel een foutloze training. Ze vonden zichzelf dan ook niet terug aan de top van de tijdentabel, maar bij Red Bull waren ze extreem tevreden met de sessies van de twee coureurs.

Jake Dennis genoot van zijn vrije training. Hij kwam er ook achter dat er een veelgemaakte claim niet klopte. Bij F1 TV liet hij namelijk weten dat de RB19 niet om Max Verstappen heen is gebouwd: "Ik doe inderdaad het nodige simulatorwerk, maar normaal gesproken rijd ik niet met een F1-auto. Als ik in deze auto stap, dan voelt alles volkomen natuurlijk aan. Ik stapte in en de auto voelde precies hoe een racewagen hoort te voelen. Ik ben het er dan ook niet mee eens als mensen roepen dat deze auto specifieke voor Max is ontworpen."