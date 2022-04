Drie teams begonnen aan Pirelli-test op Imola

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Emilia Romagna verreden op het circuit van Imola. Na afloop van de race vertrok het Formule 1-circus weer naar huis om zich optimaal voor te bereiden op de nieuwe Grand Prix van Miami. Maar niet iedereen is vertrokken uit Imola, enkele teams zijn blijven hangen.

Op het Italiaanse circuit wordt deze week namelijk ook nog een bandentest van Pirelli afgewerkt. Vier teams werken vandaag en morgen tests af op het legendarische circuit. Esteban Ocon kruipt vandaag achter het stuur van zijn Alpine en ook Guanyu Zhou komt in actie voor Alfa Romeo. Morgen neemt testcoureur Robert Kubica plaats achter het stuur van de Alfa. Ook AlphaTauri komt in actie met Pierre Gasly achter het stuur.

