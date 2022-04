NENT geeft duidelijkheid over aantal Viaplay-abonnees in Nederland

Sinds dit jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT pakt de uitzendingen van de sport iets anders aan dan voorganger Ziggo Sport, het zorgt voor wisselende reacties van het publiek. Bij het bedrijf zelf zijn ze in ieder geval in hun nopjes met de eerste maanden.

De Formule 1 in Nederland heeft een fris gezicht gekregen sinds de sport te zien is bij Viaplay. Het commentaar wordt bijvoorbeeld niet langer geleverd door Olav Mol maar door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Lange tijd was het onduidelijk hoeveel mensen er via Viaplay naar de races keken maar de Scandinaviërs hebben nu zelf meer duidelijkheid geven over dit onderwerp.

NENT-CEO Anders Jensen gaf deze week namelijk een presentatie aan de aandeelhouders van het bedrijf. Daar liet hij weten hoeveel abonnees het bedrijf heeft in Nederland. Jensen was zeer positief over de gang van zaken: "De Viaplay-lancering in Nederland heeft al onze verwachtingen echt overtroffen. Dit was de belangrijkste schakel in het aantal betaalde abonnementen dat in ons eerste kwartaal opliep met zo'n 778.000 abonnementen. In dit eerste kwartaal groeide we voor de vijfde achtereenvolgende keer met dubbele cijfers als we kijken naar organische verkopen."