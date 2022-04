McLaren verslaat Red Bull bij pitstops in Imola

Red Bull Racing kende een zeer goed weekend in Imola. Max Verstappen was de beste in zowel de kwalificatie, de sprint en de gewone race. Ook tweede coureur Sergio Perez kwam goed voor de dag en maakte het feestje op zondag helemaal compleet door als tweede op het podium te eindigen.

Toch heeft Red Bull niet op elk gebied gewonnen in Italië. In de pitstraat waren ze namelijk zeer snel bij de bandenwissels, er was echter één andere renstal sneller. Het team van McLaren was namelijk wederom de snelste, wel met en stop die een fractie sneller was dan de snelste stop van Red Bull. McLaren wisselde de banden van Lando Norris namelijk in 2,27 seconden terwijl Red Bull de banden van Sergio Perez verving in 2,29 seconden.