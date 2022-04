Wolff biedt Hamilton excuses aan voor 'onbestuurbare' auto

Lewis Hamilton was de grote verliezer van de Grand Prix van Emilia Romagna. De zevenvoudig wereldkampioen kende een rampzalige kwalificatie en een rampzalige sprint. In de race ging het wederom miserabel. De Brit zat vrijwel de gehele race klem achter Pierre Gasly en werd na een tijdstraf van Esteban Ocon pijnlijk dertiende.

Na afloop was het een excuses regenval over de boordradio van de Brit. Teambaas Toto Wolff meldde zich met een zéér opvallend excuus. De Oostenrijker bood zijn excuses aan voor de 'onbestuurbare' auto. Hamilton reageerde na een lange stilte met een veel zeggend "No worries. we keep working hard".