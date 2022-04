Wat doet het weer in Imola?

Dit weekend rijden de heren coureurs de Grand Prix van Emilia-Romagna op het legendarische circuit van Imola in Italië. Het circuit keerde in 2020 terug op de kalender en sindsdien heeft het zijn plekje op de kalender behouden. De vorige editie van de race was een waar regenspektakel maar wat doet het weer dit jaar?

Aangezien het een sprintweekend is wordt er morgen al gekwalificeerd. De vrijdag zal waarschijnlijk ook kleddernat worden. Tijdens de eerste training aan het begin van de middag wordt er in ieder geval aardig wat regen verwacht. De kwalificatie wordt in de namiddag verreden en de kans is aanwezig dat het dan inmiddels droog is. Vandaag regende het in ieder geval al wel in Imola.

Op zaterdag wordt de tweede training en de sprintkwalificatie verreden. De kans is groot dat het dan droog is, een bui valt echter niet uit te sluiten. Het zal ook redelijk warm zijn in Italië dus de coureurs krijgen te maken met een zonnetje. Op zondag is het bewolkt en is er weer kans op neerslag. Het kan dus zomaar zo zijn dat we weer te maken krijgen met een natte race op Imola.