Marko duidelijk over doel updates: "Hopelijk zorgt het voor gewichtsverlies"

Het team van Red Bull Racing is niet bepaald op de gewenste wijze uit de startblokken gekomen. De Oostenrijkse renstal heeft zeker een snelle auto gebouwd maar de betrouwbaarheid laat nog aan de wensen over. Regerend wereldkampioen Max Verstappen viel dan ook al tweemaal uit in het huidige seizoen.

Naast betrouwbaarheidsproblemen kampt de Oostenrijkse ploeg met een ander, veelvoorkomend probleem. Red Bull heeft namelijk te maken met een auto die iets te zwaar is, hij heeft praktisch gezien overgewicht. Meerdere teams hebben te maken met dit euvel en de oplossingen zijn talrijk. Meerdere teams hebben bijvoorbeeld besloten om verf van de wagen te halen om gewicht te besparen.

Updates

Red Bull heeft dat, vooralsnog, niet gedaan. Wel is het team bezig met zoeken naar oplossingen voor het overtollige gewicht. Aankomend weekend staat het circuit van Imola op het programma en traditioneel gezien nemen de teams updates mee naar de eerste Europese race. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat Red Bull dit ook van plan is. Tegenover het Duitse RTL is hij er duidelijk over: "We hopen dat de updates in Imola voor wat gewichtsverlies gaan zorgen."

Marko is echter realistisch, de Oostenrijker weet dat de hoop soms ver weg staat van de realiteit. Toch weet Marko wel wat de belangrijkste bedoeling is van de aanstaande updates: "Het gewichtsverlies gebeurt niet zomaar, het is echt een proces van de lange termijn. We hebben heel erg veel gewicht teveel, in ieder geval meer dan Ferrari. Als we in Barcelona dichtbij Ferrari rijden, dan zijn we heel erg tevreden."