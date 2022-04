Ocon vreest voor verdwijnen Franse GP: ''Alles aan doen om te behouden''

Paul Ricard kan door commercieel meer interessante nieuwkomers vervangen worden. Esteban Ocon vreest daarvoor en gaat alles in het werk stellen om de Franse GP te behouden voor de toekomst.

"Nou, ik ben erg blij om nieuwe circuits te verwelkomen, maar als de Franse Grand Prix in gevaar komt, zal ik zeker alles doen wat ik kan, om daar mijn mening over te geven, om te proberen het op de kalender te houden", zei hij, zoals geciteerd door Motorsport.com. ''Natuurlijk, toen ik met de Formule 1 begon, was de Grand Prix er niet. Het gerucht ging dat het terug zou komen en dat gebeurde ook.''



De Alpine-coureur heeft het altijd naar zin bij zijn thuisrace en wil absoluut niet dat de Franse GP van de kalender afvalt. ''Ik weet niet wat de situatie precies is, maar ik ben niet blij om te horen dat het op dit moment wordt bedreigd en ik zal er alles aan doen om het op de kalender te behouden."

De Grand Prix van Frankrijk is van oudsher een vaste waarde op het schema sinds het allereerste kampioenschap in 1950. Op 1955 na werd er onafgebroken geracet. Totdat in 2008 een wereldwijde economische crisis uitbrak en de organisatie van de Franse GP de bonnetjes niet meer kon betalen. Het gat werd snel opgevuld door andere venues.

In december 2016 maakte de Formule 1 bekend dat de wedstrijd terugkeerde naar Paul Ricard, waar in de jaren '70 en '80 voornamelijk werd gereden. Het circuit - eigendom van Bernie Ecclestone - was helemaal opgepimpt om het F1-circus opnieuw te verwelkomen. Voor de teams was Paul Ricard geen onbekend terrein, want de baan is vaak ingezet als testcircuit.