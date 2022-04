Wolff kan wel lachen om piercing-verbod: "Wil hij deze strijd nu voeren?"

De Formule 1 heeft dit seizoen in de personen van Niels Wittich en Eduardo Freitas twee nieuwe wedstrijdleiders. Het duo volgt de ontslagen Michael Masi op en men kwam direct met enkele opvallende beslissingen. De wedstrijdleiding maakte zich namelijk niet bepaald populair bij de coureurs door hen op enkele bijzondere punten te wijzen.

Afgelopen weekend in Melbourne richtte wedstrijdleider Wittich zijn pijlen op piercings en ondergoed. Hij wees de coureurs op het feit dat ze wel brandwerend ondergoed moeten dragen. Daarnaast ging het in Australië ook veelvuldig over piercings en sieraden. Wittich had zelfs in zij notities opgeschreven dat coureurs geen sieraden en piercings mogen dragen en dat er strenge controles komen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaf aan dat hij zich niet aan deze richtlijnen gaat houden. Ook Hamiltons teambaas Toto Wolff vraagt zich af waar deze punten van Wittich vandaan komen. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas sprak zich uit tegenover Press Association: "Is dat een strijd die hij nu wil voeren? Als dit echter de grootste misstap van de wedstrijdleider is, dan zal ik deze beslissing duizend keer liever kiezen."