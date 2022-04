Hamilton blijft piercings dragen: "Dan moet ik mijn oor afhakken!"

Afgelopen weekend zorgde wedstrijdleider Niels Wittich voor de nodige ophef. Hij maakte geen discutabele beslissing omtrent een safety car of iets dergelijks, het waren zijn notities die voor argwaan zorgden. In de openbare documenten stond namelijk dat coureurs voorafgaand de race extra worden gecontroleerd op het dragen van sieraden en piercings.

Het was een opvallende zin in de notities van Wittich. Het is al geruime tijd verboden om piercings of sieraden te dragen tijdens de sessies, vanzelfsprekend vanwege veiligheidsredenen, maar er werd nooit zwaar op gecontroleerd. De nadruk op deze regels kwam uit het niets en niet iedereen is van plan om zich hieraan te houden.

Afhakken

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat bekend om zijn voorliefde voor mode en hij heeft dan ook de nodige piercings. Vooral zijn oorbellen vallen op, hij gaat deze echter niet uit doen voor Wittich. De Mercedes-coureur wordt geciteerd door The Mirror: "Er zitten wat dingen in die ik er niet uit kan halen. Deze hier in mijn rechteroor kan ik er letterlijk niet uithalen. Deze zijn er letterlijk ingelast dus ik moet mijn oor afhakken om ze te verwijderen! Die blijven dus gewoon zitten."

Meer

Hamilton is daarnaast ook niet van plan om zijn andere piercings en sieraden af te doen. De maatschappelijk betrokken Brit voelt er werkelijk helemaal niets voor: "Ik heb geen plannen om ze uit te doen. Ik vind het persoonlijke dingen en je moet kunnen zijn wie je bent. Ik ga daar gewoon mee door." Tijdens de persconferentie op de vrijdag sprak Hamilton zich er ook al grappend over uit: "Deze regel bestaat al sinds ik hier ben. Ik kom volgende week gewoon met meer sieraden!"