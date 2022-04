McLaren gaf Ricciardo teamorder om achter Norris te blijven

Lando Norris pakte de vijfde plaats in de Grand Prix van Australië ondanks dat hij meerdere seconden per ronde verloor omdat McLaren hem aanspoorde om lift en coast toe te passen om brandstof te besparen. De McLaren-coureur zorgde in Melbourne voor het beste resultaat van het team tot nu toe, één plaats voor Daniel Ricciardo, die te horen kreeg dat hij achter zijn teamgenoot moest blijven.

Norris verloor zes seconden in de laatste drie ronden. Op teamradio werd hem verteld door race engineer Will Joseph dat hij die laatste ronden heel veel moest liften om brandstof te besparen en zo de finish te kunnen halen. Joseph vertelde Norris aan het begin van de 56e ronde: "We hebben een probleem: Daniel ligt vijf seconden achter. Ik wil dat je die volledige vijf seconden gebruikt om te liften. Daniel zal geen druk op je zetten en achter je blijven."

Ondertussen had Ricciardo te horen gekregen dat het team bezig was met de auto van Norris en dat hij hem niet onder druk mocht zetten. Zijn race engineer Tom Stallard zei tegen Ricciardo: "We willen niet dat je hem onder druk zet. Het is oké om het gat te dichten, maar zet hem niet onder druk."

"Als hij vermogen verliest, wat wil je dan dat ik doe?" vroeg Ricciardo. "Er voorbij rijden", antwoordde Stallard. "Zorg dat jullie elkaar niet raken, Daniel, dat is alles. Als hij vermogen verliest, wil ik gewoon geen ongeluk. Het is oké als je hem inhaalt als hij helemaal geen vermogen meer heeft, maar anders niet."