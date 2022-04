Marko wil een snellere Sainz: "Hoopte dat hij punten van Leclerc kon afsnoepen"

Het lijkt erop dat er dit jaar twee teams zijn die de dienst gaan uitmaken in de Formule 1. Tijdens de eerste twee races van het seizoen waren Ferrari en Red Bull Racing immers nogal snel. Geen enkele andere ploeg kan in de buurt komen van deze twee ploegen, ook regerend constructeurskampioen Mercedes niet.

Tijdens de eerste twee races van het jaar vochten vooral kopmannen Max Verstappen en Charles Leclerc enkele stevige duels met elkander uit. Het is de verwachting dat het mooie duel dit weekend in Melbourne een nieuw hoofdstuk gaat krijgen. Toch hopen veel fans en kenners ook op een opleving van Carlos Sainz. De tweede Ferrari-coureur komt goed voor de dag maar hij kan zich nog niet mengen in het duel.

Afsnoepen

Ook bij Verstappens team Red Bull Racing had men gehoopt op een sterkere Sainz. Vooral teamadviseur Helmut Marko had op meer gehoopt van de Spanjaard. De uitgesproken Oostenrijker spreekt zich uit bij Formel1.de: "Ik was vorig jaar positief verrast door Sainz, hij had hetzelfde niveau als Leclerc. Ik had de hoop dat dit hetzelfde zou zijn dit jaar. Maar je kon het bij de tests, en later in de races, al zien. Hij komt drie of vier tiende te kort. Dat is een nadeel voor ons want we hoopten dat ze punten van elkaar zouden afsnoepen."

Complimenten

Marko kent Sainz best goed en hij verwacht dan ook nog veel van de Spanjaard. De Ferrari-coureur was namelijk jarenlang onderdeel van de Red Bull-opleiding. Sainz debuteerde immers ook in de Formule 1 bij Toro Rosso, tegelijkertijd met Max Verstappen. Marko heeft dan ook enkele complimenten klaar liggen: "Sainz is een intelligente, snelle man. Ik verwacht dat hij snel zijn zaakjes op orde heeft en zichzelf een goede boost kan geven."