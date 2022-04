Belgische Grand Prix bijna uitverkocht: "Nog nooit zo'n succes gekend"

Op 28 augustus doven de lampen voor de start van de Belgische Grand Prix. Het duurt nog ruim vijf maanden maar de voorbereidingen in de Ardennen zijn momenteel al in volle gang. Het circuit heeft een enorme metamorfose ondergaan en ook de tribunes zijn compleet vernieuwd.

Het lijkt erop dat deze compleet vernieuwde tribunes in augustus propvol zullen zitten. De tickets gaan namelijk als warme broodjes over de toonbank. Per dag zijn er ronde 100.000 bezoekers welkom op het circuit van Spa, slechts 3000 tickets voor de vrijdag en de zaterdag zijn hiervan nog beschikbaar. Het is een ongekend succes voor het circuit waar ook altijd veel Nederlanders op af komen.

Vanessa Maes van het organisatiecomité jubelt in Belgische kranten over de enorme kaartverkoop. In de kranten is de Belgische vol vreugde: "We hebben nog nooit zo'n enorm succes gekend!" Het is niet duidelijk waardoor de tickets zo enorm in trek zijn. Vermoedelijk heeft de wereldtitel van Max Verstappen te maken met de stormloop op de kaartjes.