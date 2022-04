Formule 1 deelt eerste beelden van gereed Albert Park

Aankomend weekend racet de Formule 1 weer in Australië. Door de coronacrisis ontbrak de race in Melbourne de afgelopen twee seizoenen op de Formule 1-kalender. Nu is hij echter weer terug en iedereen lijkt zich er enorm op te verheugen, de enthousiaste berichten vliegen iedereen om de oren.

De Formule 1 zelf doet graag mee en deelt dan ook vast enkele foto's van de baan. De sponsorstickers zijn al aangebracht en het is duidelijk dat de baan er weer klaar voor is. Eén sponsorsticker van hoofdsponsor Heineken valt nogal op. De reclame voor 0.0 bier is duidelijk geïnspireerd op de naam van thuisrijder Daniel Ricciardo.