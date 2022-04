Domenicali hoopt op Amerikaanse coureur: "Erg belangrijk"

De Formule 1 heeft eindelijk voet aan grond gezet in de Verenigde Staten. Deze week kondigde men de Grand Prix van Las Vegas aan voor volgend seizoen. Dat betekent dat er volgend jaar drie Amerikaanse races op de kalender staan. Men gaat immers ook racen in Austin en Miami.

De Amerikanen hebben de afgelopen jaren steeds meer interesse gekregen in de koningsklasse van de autosport. Dit komt mede door de Netflix-serie Drive to Survive maar de prachtige kampioensstrijd van afgelopen seizoen heeft ongetwijfeld ook een grote rol gespeeld. Maar voor de Amerikanen ontbreekt er echter nog één ding, een landgenoot in op de startgrid.

Referentiekader

Ook de kopstukken van de Formule 1 zien graag een Amerikaanse coureur de sport betreden. Formule 1-CEO Stefano Domenicali wordt geciteerd door RaceFans: "Het is heel erg belangrijk maar het moet wel echt zijn. Het is belangrijk omdat mensen het verschil maken. Ze zijn de hoofdrolspelers. Iedereen voelt binding met een gezegd, het is altijd een referentiekader. Maar het moet wel echt zijn."

Commercieel

Voor de Amerikanen zelf is een landgenoot in de sport zeer belangrijk. Domenicali weet dat en heeft goede hoop voor de toekomst. "Voor het commerciële oogpunt is het belangrijk. Vanuit het organisatorisch en promotor-oogpunt, ze willen de business verder ontwikkelen in de VS, is een mannelijke of vrouwelijke coureur in de sport echt heel erg belangrijk."